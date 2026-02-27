النسق التصاعدي يلازم توننداكس في إقفال الجمعة

لازم النسق التصاعدي المؤشر المرجعي لبورصة تونس، "توننداكس"، الجمعة، وتطوّر بنسبة 0،34 بالمائة، وبلغ مستوى 15174،64 نقطة، وسط معاملات قدّرت قيمتها ب12،4 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".وتصدّر سهم التونسيّة للبلور قائمة الإرتفاعات، وتطوّر سعر السهم بنسبة 5،4 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 15،970 دينار، في ما ناهزت المبادلات على السهم قيمة 1،6 مليون دينار.وزاد سعر سهم بنك الوفاق الدولي، من جهته، بنسبة 4،5 بالمائة، وأقفل عند 7،740 دينار، وسط مبادلات شبه منعدمة.وواصل سهم اسمنت بنزرت تقهقره، وفقد 4،1 بالمائة من قيمته، وأنهى المعاملات عند مستوى 0،470 دينار، في ما كانت المبادلات على السهم هزيلة لم تتجاوز الألف دينار.وأظهر سهم الاتحاد الدولي للبنوك مسارا محبطا، وفقد 2،9 بالمائة، وبلغ سعره 28،150 دينار عند الإقفال. وراكم السهم مبادلات بحجم 220 ألف دينار.وعمل سهم وان تاك القابضة على تنشيط السوق، واستحوذ على 2،3 مليون دينار من معاملات كامل الحصّة، وأقفل السهم عند مستوى 8،850 دينار، بعد أن زادت قيمته ب1،7 بالمائة.