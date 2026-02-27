بطولة القسم الوطني أ لكرة الطائرة (مرحلة التتويج - ج 7): الترجي الرياضي يفوز على النادي الصفاقسي 3 - 1
فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في افتتاح الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة.
وأقيمت المباراة بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-19 و14-25 و16-25 و17-25 لصالح الترجي الرياضي.
برنامج بقية مقابلات الجولةالسبت 28 فيفري 2026
* الأولمبي القليبي – مولدية بوسالم (13:00)
* اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي (14:00)
الترتيب1. الترجي الرياضي التونسي – 17 ن – 6 ل
2. مولدية بوسالم – 13 ن – 6 ل
3. النجم الساحلي – 10 ن – 5 ل
4. النادي الصفاقسي – 8 ن – 7 ل
5. الأولمبي القليبي – 6 ن – 6 ل
6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 ن – 6 ل
