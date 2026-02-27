Babnet   Latest update 15:48 Tunis

بطولة القسم الوطني أ لكرة الطائرة (مرحلة التتويج - ج 7): الترجي الرياضي يفوز على النادي الصفاقسي 3 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1a88f013505.28711902_fpnmoejghikql.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في افتتاح الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة.

وأقيمت المباراة بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-19 و14-25 و16-25 و17-25 لصالح الترجي الرياضي.


برنامج بقية مقابلات الجولة

السبت 28 فيفري 2026


* الأولمبي القليبي – مولدية بوسالم (13:00)
* اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي (14:00)

الترتيب

1. الترجي الرياضي التونسي – 17 ن – 6 ل
2. مولدية بوسالم – 13 ن – 6 ل
3. النجم الساحلي – 10 ن – 5 ل
4. النادي الصفاقسي – 8 ن – 7 ل
5. الأولمبي القليبي – 6 ن – 6 ل
6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 ن – 6 ل
