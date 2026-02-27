Babnet   Latest update 15:48 Tunis

هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول مشروع إحداث مركز للتوثيق والدراسات الانتخابية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
مثل مشروع إحداث مركز للتوثيق والدراسات الانتخابية تابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محور جلسة عمل عقدها اليوم الجمعة أعضاء مجلس الهيئة مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.

وخصصت جلسة العمل، لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، وما تبقى من مراحل تنظيمية ولوجستية قبيل الافتتاح الرسمي للمركز، الذي سيكون مقره بإحدى الفضاءات الكبرى داخل المبنى التاريخي للإدارة الجهوية للهيئة بتونس القصبة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.


وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لدى اشرافه على جلسة العمل، حرص مجلس الهيئة على المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع المبرمجة، ودعمها الكامل لتحقيق هذا المشروع الهام الأول من نوعـــه منذ إحداث الهيئة.


ودعا فريق العمل إلى مواصلة العمل لتوفير كل المستلزمات التنظيمية واللوجستية المطلوبة ليتم افتتاح المركز في أقرب الآجال، وتأمين حضور واسع لكافة شركاء الهيئة من مؤسسات عمومية ومنظمات وجمعيات إلى جانب الجامعات ومراكز البحوث والطلبة الجامعيين خاصة في مجال الديمقراطية والانتخابات و ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
