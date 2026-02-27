سليانة: 1154 تلميذا وتلميذة يستفيدون من وجبة الافطار في 29 مبيتا

بلغ عدد التلاميذ المقيمين والمستفيدين من وجبة الإفطار خلال شهر رمضان بالمؤسسات التربوية بولاية سليانة، 1154 تلميذا وتلميذة موزعين على 29 مبيتا، وفق المندوب الجهوي للتربية عبد الله الميغري.وبيّن الميغري في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ ولاية سليانة تعدّ من أكثر الولايات التي يتواجد بها تلاميذ من المقيمين، لافتا الى أن عددهم يتناقص تدريجيا خاصة مع الأسبوع ما قبل المغلق ومع اقتراب الأسبوع المغلق.وأكد ذات المصدر حرص المصالح الجهوية للتربية على توفير أكلة صحية ومتوازنة ومتنوعة، بما في ذلك وجبة الصحور التى تراعى فيها جميع الطلبات (وجبة محمولة)، مثمنا بالمناسبة مجهودات كافة إطارات الأسرة التربوية خاصة مع توفير مواد غذائية غير متوفرة بالصفقة (على غرار المشروبات الغازية والحلويات).وأشار الى انه تم تشريك التلاميذ في اعداد جدول الوجبات وحتى في الطبخ، مبرزا أهمية هذه المبادرات وجعلها دورية حتى يشعر التلميذ بانتمائه الى مؤسسته التربوية.