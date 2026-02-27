Babnet   Latest update 20:10 Tunis

سليانة: 1154 تلميذا وتلميذة يستفيدون من وجبة الافطار في 29 مبيتا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 19:30 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بلغ عدد التلاميذ المقيمين والمستفيدين من وجبة الإفطار خلال شهر رمضان بالمؤسسات التربوية بولاية سليانة، 1154 تلميذا وتلميذة موزعين على 29 مبيتا، وفق المندوب الجهوي للتربية عبد الله الميغري.  
وبيّن الميغري في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ ولاية سليانة تعدّ من أكثر الولايات التي يتواجد بها تلاميذ من المقيمين، لافتا الى أن عددهم يتناقص تدريجيا خاصة مع الأسبوع ما قبل المغلق ومع اقتراب الأسبوع المغلق.
وأكد ذات المصدر حرص المصالح الجهوية للتربية على توفير أكلة صحية ومتوازنة ومتنوعة، بما في ذلك وجبة الصحور التى تراعى فيها جميع الطلبات (وجبة محمولة)، مثمنا بالمناسبة مجهودات كافة إطارات الأسرة التربوية خاصة مع توفير مواد غذائية غير متوفرة بالصفقة (على غرار المشروبات الغازية والحلويات).

وأشار الى انه تم تشريك التلاميذ في اعداد جدول الوجبات وحتى في الطبخ، مبرزا أهمية هذه المبادرات وجعلها دورية حتى يشعر التلميذ بانتمائه الى مؤسسته التربوية. 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324382

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
21°-11
22°-10
21°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>