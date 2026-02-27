Babnet   Latest update 15:48 Tunis

وصول 158 حافلة إلى ميناء حلق الوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1a0b7395e07.56346433_hmqjpieonfkgl.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 14:44
      
وصلت  158 حافلة اليوم الجمعة  27 فيفري 2026  إلى ميناء حلق الوادي، ضمن الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة القادمة من الصين  في اطار الصفقة الدولية المتكونة من 461 حافلة
وتتوزع الدفعة  الجديدة من 110 حافلة لفائدة عدد من الشركات الجهوية مخصصة للنقل الحضري و48 حافلة رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن 
يذكر ان ميناء حلق الوادي قد استقبل7 يوم فيفري الجاري الدفعة الاولى و المكونة من  134 حافلة

الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
