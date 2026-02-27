وصول 158 حافلة إلى ميناء حلق الوادي
وصلت 158 حافلة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 إلى ميناء حلق الوادي، ضمن الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة القادمة من الصين في اطار الصفقة الدولية المتكونة من 461 حافلة
وتتوزع الدفعة الجديدة من 110 حافلة لفائدة عدد من الشركات الجهوية مخصصة للنقل الحضري و48 حافلة رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن
يذكر ان ميناء حلق الوادي قد استقبل7 يوم فيفري الجاري الدفعة الاولى و المكونة من 134 حافلة
