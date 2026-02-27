وصول 158 حافلة إلى ميناء حلق الوادي

وصلت 158 حافلة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 إلى ميناء حلق الوادي، ضمن الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة القادمة من الصين في اطار الصفقة الدولية المتكونة من 461 حافلةوتتوزع الدفعة الجديدة من 110 حافلة لفائدة عدد من الشركات الجهوية مخصصة للنقل الحضري و48 حافلة رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدنيذكر ان ميناء حلق الوادي قد استقبل7 يوم فيفري الجاري الدفعة الاولى و المكونة من 134 حافلة