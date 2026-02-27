Babnet   Latest update 15:48 Tunis

الشخير يمكن أن يتسبب لدى البعض في انقطاع التنفس أثناء النوم (مختص في طب النوم)

Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 14:46
      
نبه المختص في طب النوم، الدكتور محمد التركي، إلى أن الشخير قد يتسبب لدى البعض في انقطاع التنفس أثناء النوم، نتيجة ارتخاء عضلات الحلق وانسداد مجرى الهواء.

ويتم تعريف هذه الحالة بمتلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي اضطراب شائع وخطير يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر خلال النوم، مما يؤدي إلى استيقاظ المريض عدة مرات وهو يشعر بالاختناق.


وبين المختص، في حوار بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تكرار هذه الانقطاعات يستوجب ضرورة مراجعة الطبيب في أقرب وقت. ويتم تشخيص الحالة عبر دراسة النوم، فيما يعتمد العلاج الاساسي على استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر.


وشدد المختص على أنه ليس كل من يعاني من الشخير يكون معرضا بالضرورة لانقطاع التنفس أثناء النوم، إذ قد يقتصر الأمر في بعض الحالات على مجرد صوت مزعج يؤثر في راحة بقية أفراد العائلة.

وأ شار إلى أن التقنيات الطبية المتاحة للتخلص من الشخير تتعدد بحسب الحالة، وتشمل استخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، والأجهزة الفموية التي تساعد على تثبيت الفك أو اللسان، إلى جانب تقنيات الليزر لشد أنسجة الحلق، أو بعض التدخلات الجراحية عند الضرورة.

وتشير إحصائيات عالمية، أن نحو 40 إلى 50 بالمائة من البالغين يعانون من الشخير بشكل منتظم أو عرضي، مع تزايد نسبته مع التقدم في السن، ويكون أكثر انتشارا لدى الرجال بنسبة تقارب 40 بالمائة، مقابل حوالي 24 بالمائة لدى النساء.
دلال القنزوعي
