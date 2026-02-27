بلدية تونس تؤكد أن عمليات التفقد والمراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ستتواصل بشكل يومي وليلي في مختلف الدوائر البلدية

اكدت بلدية تونس أن عمليات التفقد والمراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ، ستتواصل بشكل يومي وليلي في مختلف الدوائر البلديةوأوضحت البلدية ، وفق بلاغ لها نشرته اليوم الجمعة ، على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يتعمد عدم الالتزام ، وذلك حرصا على ضمان سلامة المواطنين وحفظ الصحة العامة ونظافة المدينة .وتواصل مصالح التفقدية العامة وإدارة حفظ الصحة جهودها الميدانية المكثفة ، حيث تمت ليلة أمس حملة تفقدية في الغرض شملت المحلات المفتوحة للعموم (مقاهي ومطاعم و محلات مرطبات وغيرها)، بهدف التحقق من مدى التزام أصحابها بالمعايير والتراتيب الصحية السارية.وتتمثل هذه والتراتيب الصحية ، في النظافة العامة داخل وخارج المحل و حفظ وتخزين المواد الغذائية بشكل سليم و التخلص الآمن من النفايات و احترام الشروط البيئية والصحية الأخرىكما تم تسليم البلاغات التوجيهية التي أعدتها البلدية في هذا الغرض إلى أصحاب المحلات مع شرح مفصل لأبرز النقاط الواجب الالتزام بها، ودعوتهم إلى التقيد الفوري بهذه التوصيات حفاظًا على السلامة العامة.