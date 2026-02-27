مركز النهوض بالصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع شبكة الاعمال العالمية لهيكة قطاع الحلال

وقّع مركز النهوض بالصادرات وشبكة الأعمال العالمية، مؤخرًا، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تنمية الصادرات التونسية وهيكلة قطاع الحلال.وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ له، أن هذه الاتفاقية تُمثل مرحلة جديدة في مجال التعاون الدولي لدعم الصادرات التونسية، وهيكلة منظومة الحلال، وتنظيم بعثات تجارية مُوجّهة.كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية، ودعم المشاركة في المعارض التجارية وتعزيز تموقع تونس في الاسواق الدولية.وأشار مركز النهوض بالصادرات، إلى أن قطاع الحلال يُعدّ اليوم رافعة استراتيجية رئيسية، لا سيما لقطاعي الأغذية الزراعية ومستحضرات التجميل. وقد بلغ في عام 2024، عدد الشركات التونسية الحاصلة على شهادة الحلال حوالي أربعين شركة، معظمها في قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل.وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 30% من المنتجات الحلال المعتمدة هي التمور وزيت الزيتون، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات .وتمثل شبكة الاعمال العالمية، شبكة وساطة تُسهّل التوسع الدولي والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال عقد لقاءات ثنائية بين الشركات.