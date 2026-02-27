Babnet   Latest update 10:10 Tunis

مركز النهوض بالصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع شبكة الاعمال العالمية لهيكة قطاع الحلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a15e87bcbdc2.04402551_hjlogpiqenkfm.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 10:05
      
وقّع مركز النهوض بالصادرات وشبكة الأعمال العالمية، مؤخرًا، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تنمية الصادرات التونسية وهيكلة قطاع الحلال.
وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ له، أن هذه الاتفاقية تُمثل مرحلة جديدة في مجال التعاون الدولي لدعم الصادرات التونسية، وهيكلة منظومة الحلال، وتنظيم بعثات تجارية مُوجّهة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية، ودعم المشاركة في المعارض التجارية وتعزيز تموقع تونس في الاسواق الدولية.

وأشار مركز النهوض بالصادرات، إلى أن قطاع الحلال يُعدّ اليوم رافعة استراتيجية رئيسية، لا سيما لقطاعي الأغذية الزراعية ومستحضرات التجميل. وقد بلغ في عام 2024، عدد الشركات التونسية الحاصلة على شهادة الحلال حوالي أربعين شركة، معظمها في قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 30% من المنتجات الحلال المعتمدة هي التمور وزيت الزيتون، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات .
وتمثل شبكة الاعمال العالمية، شبكة وساطة تُسهّل التوسع الدولي والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال عقد لقاءات ثنائية بين الشركات.
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
