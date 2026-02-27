Babnet   Latest update 10:10 Tunis

معهد باستور بتونس ينظم يوما علميا احتفالا باليوم العالمي للامراض النادرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c63658c1b624.18636883_pnejfiglkqhmo.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026
      
ينظم، معهد باستور بتونس العاصمة، اليوم الجمعة، يوما علميا، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للامراض النادرة.

ويحيي العالم، اليوم العالمي للامراض النادرة، كل سنة بهدف زيادة الوعي حول الأمراض النادرة التي تصيب ملايين الأشخاص وتحسين الوصول إلى العلاج والتشخيص المبكر.


وسينتظم هذا الحدث العلمي بمشاركة ثلة من الباحثين الشبان لتبادل المعارف وآخر التطورات في التشخيص والبحوث العلمية حول الأمراض الوراثية النادرة.


وسيتم التطرق، بالمناسبة، إلى الأمراض النادرة والأمراض الشائعة ومختلف التحديات حول تشخيص أنواع محددة من مرض السكري وغيرها من الأمراض الوراثية.

ويعد، اليوم العالمي للامراض النادرة، الذي يقام سنويا في اليوم الأخير من شهر فيفري، دعوة مستمرة للعمل من أجل تحسين حياة ملايين المرضى وضمان حصولهم علي الرعاية التي يستحقونها.

ويركز على دعم المرضى وعائلاتهم وتعزيز البحث العلمي حيث أن 80 بالمائة من هذه الامراض جينية.

وتشير التقديرات العلمية إلى وجود أكثر من 7000 مرض نادر مختلف.
