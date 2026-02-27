غيلان الشعلالي يغادر اهلي طرابلس الليبي

اعلن نادي اهلي طرابلس الليبي مغادرة لاعب وسطه التونسي غيلان الشعلالي الفريق بعد تجربة لمدة عام ونصف.وكان اهلي طرابلس ضم غيلان الشعلالي في اوت 2024 بموجب عقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.وبالوان اهلي طرابلس، توج غيلان الشعلالي (31 عاما) بالثلاثية المحلية (البطولة والكاس والسوبر) خلال موسم 2024-2025.وكانت هذه التجربة الاحترافية الثانية لغيلان الشعلالي خارج تونس بعد انضمامه لنادي ياني مالاتياسبور التركي خلال موسم 2019-2020.