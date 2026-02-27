سيدي بوزيد: عروض متنوعة في البرمجة الخاصة بشهر رمضان لتنشيط الحياة الثقافية

خصصت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد برمجة خاصة بشهر رمضان تتضمن فقرات وعروض فنية وسهرات تنشيطية وعروض مسرحية وفقرات تحسيسية متنوعة من خلال الدورة 13 لمهرجان ليالي رمضان وتظاهرة بعنوان "فوانيس ثقافية بالمؤسسات الجامعية بسيدي بوزيد"، بهدف مزيد تنشيط الحياة الثقافية بالجهة.وفي هذا السياق بينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي في تصريح لـ"وات"، أن تظاهرة "فوانيس ثقافية بالمؤسسات الجامعية" تنطلق اليوم الخميس بعرض موسيقي شبابي مع مجموعة "ميعاد باند" مرفق بتنشيط جماعي بالحي الجامعي ابن خلدون بسيدي بوزيد، ويتلوه عرض فيلم روائي طويل "أشكال" للمخرج يوسف الشابي غدا الجمعة ويوم 28 فيفري الجاري تمت برمجة عرض مسرحي بعنوان"SIX THEMES" لطلبة المسرح بدار الثقافة جلمة.وذكرت أن أنشطة التظاهرة تتواصل يوم 2 مارس القادم بمركز الفنون الدرامية والركحية من خلال تظاهرة شعرية رمضانية بعنوان "البيت يزور أهله" بالتعاون مع بيت الشعر، إضافة الى عرض مسرحي يوم 3 مارس بعنوان "تحت الضغط" بالفضاء نفسه، ويوم 4 مارس القادم عرض لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" بالمركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي.وتتمثل بقية الأنشطة ضمن شهر رمضان في عرض مسرحي "BIPOLAR" من إنتاج المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي يوم 6 مارس ويوم 8 مارس عرض فني نسائي احتفاءً باليوم العالمي للمرأة من المنتظر ان يتضمن مداخلات علمية وعرضاً طربياً.وتمت برمجة عرض موسيقي من تقديم الأستاذ بلال مطيع تتخلله مداخلات حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالوسط الجامعي يوم 10 مارس القادم.ووضحت بسمة غانمي أنه تمّ تفعيل اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إقرار برنامج ثقافي لفائدة الفضاءات الجامعية بولاية سيدي بوزيد، وقد توزعت فقرات هذا البرنامج بين عروض موسيقية وسينمائية ومسرحية وفكرية داخل المؤسسات الجامعية والمراكز الثقافية بالجهة.وتشمل البرمجة الخاصة بشهر رمضان المركب الثقافي أبو بكر القمودي بالتعاون مع جمعية مهرجان ليالي رمضان بسيدي بوزيد المدينة من خلال الدورة 13 لمهرجان ليالي المدينة بمجموعة من العروض من بينها عرض "الخمسة" وعرض تنشيطي للأطفال وعرض طربي للفنانة عفيفة العيوني وعرض "صناديق الحضرة" وعرض "موشحات وقدود حلبية"، ويختتم البرنامج يوم 15 مارس القادم بعرض صوفي بعنوان "قادرية الريف" .