بنزرت : تنظيم 8 موائد إفطار ومنح مالية ومساعدات إنسانية وتضامنية بمناسبة رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f83ce18a2883.83018526_gmnfhoiepkqjl.jpg>
Photo archives
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 21:25
      
انتظمت منذ بداية شهر رمضان 8 موائد إفطار بمعتمديات سجنان وماطر وتينجة وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل وراس الجبل ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، انتفع بها أكثر من 700 منتفع من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المدرجين ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، دون اعتبار عابري السبيل، وذلك بتأطير من مصالح الولاية والمعتمديات المعنية والبلديات واللجنة الجهوية واللجان المحلية للتضامن الاجتماعي، حسب ما ذكرته مصالح الإعلام بالولاية، مساء اليوم الخميس.

وانخرطت في هذا المجهود التضامني جميع الهياكل الرسمية وبقية المكونات المنظماتية والمهنية والجمعياتية والمؤسساتية العمومية منها  والخاصة، علاوة على فاعلي الخير من عموم المواطنين .

وتم منذ بداية الشهر الكريم توزيع 3200 سلة رمضانية تحتوي على كافة المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها عن طريق مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وتحت اشراف السلط الجهوية وبالتنسيق مع السلط المحلية.
من جهتها تولت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالولاية  توزيع منح مالية لفائدة حوالي  16635 شخصا بمناسبة النصف الأول من الشهر الكريم، على أن تتبع بمنح مالية بمناسبة عيد الفطر.
