قفصة: الشركة الجهوية للنقل "القوافل" تعزّز اسطولها بـ25 حافلة جديدة مزدوجة

عزّزت الشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة، اليوم الخميس، أسطولها بـ25 حافلة جديدة مزدوجة مخصّصة للنقل الحضري بولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر الراجعة لها بالنظر، بكلفة تقدر بـ 11،5 مليون دينار، وذلك في إطار صفقة عامة مبرمة بين وزارة النقل والمزود الصيني بعنوان ميزانية 2025، وفق ما ذكره رئيس دائرة الإستغلال بالشركة صالح جعايدي.وأضاف جعايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تخصيص 10 حافلات لولاية قفصة، و10 حافلات لولاية سيدي بوزيد و5حافلات لولاية توزر، وذلك طبقا لمعايير مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار عدد المعتمديات في كل ولاية، وعدد حرفاء حافلات الشركة من تلاميذ وطلبة ومسافرين عاديين.وأكّد أن هذه الاقتناءات تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي والجماعي سواء المدرسي والجامعي والحضري والجهوي، وتلبية الحاجيات الملحة للنقل بهذه الجهات في وسائل نقل آمنة ومريحة، كما ستمكّن من استرجاع وتيرة السفرات الحضرية والترفيع فيها، إضافة إلى عودة عدد من الخطوط إلى سالف نشاطها خاصة بعدد من المعتمديات وربطها بمراكز الولايات التابعة لها.وأشار، من جهة أخرى، إلى أن وزارة النقل قامت بالاعلان عن طلب العروض لاقتناء 631 حافلة في إطار صفقة دولية ضمن ميزانية 2026 ستخصص 40 حافلة منها لفائدة الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة، من بينها 25 حافلة عادية للنقل الحضري، و15 حافلة مكيفة للنقل بين المدن.وأضاف أن الشركة بصدد تقييم طلب العروض الخاص باقتناء 8 حافلات مكيّفة للنقل بين المدن وحافلتين صغيرتين للنقل الحضري، من المؤمل استلامها في موفى السنة الجارية، كما أمضت عقدا لاقتناء 6 حافلات عادية للنقل الحضري ضمن ميزانية 2025 ينتظر استلامها خلال السنة الجارية أيضا.