Babnet   Latest update 18:05 Tunis

دار الثقافة شكري بلعيد بجبل الجلود تحتضن تظاهرة الليالي الرمضانية من 09 الى 13 مارس المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a04a1bd83a43.16050668_gjkqlmiponhfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 18:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحتضن، دار الثقافة شكري بلعيد، بجبل الجلود، الدورة التاسعة لتظاهرة "الليالي الرمضانية بجبل الجلود"، وذلك من 09 الى 13 مارس 2026.

وستؤثث خمسة عروض فنية متنوعة سهرات "الليالي الرمضانية بجبل الجلود" تراوح بين الصوفي والموسيقى الطربية فضلا عن عرض حكواتي.


وتفتتح التظاهرة، يوم الاثنين 09 مارس، بعرض صوفي بعنوان "العمرة 2" للمنشد، شكيب بوصفارة، لتختتم يوم الجمعة 13 مارس، بعرض لمجموعة "السلام للموسيقى" بمساهمة الدائرة البلدية بجبل الجلود.


وسيكون لعشاق الموسيقى الطربية موعد مع عرض للفنان، أنيس الخماسي، يوم الثلاثاء 10 مارس، يليه عرض اسطنبالي "دار عريفة" لرياض الزاوش، يوم الاربعاء 11 مارس الجاري.

كما تمت برمجة عرض حكواتي "نغمة وحكاية" لمنتصر العميري، وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324320

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>