دار الثقافة شكري بلعيد بجبل الجلود تحتضن تظاهرة الليالي الرمضانية من 09 الى 13 مارس المقبل

تحتضن، دار الثقافة شكري بلعيد، بجبل الجلود، الدورة التاسعة لتظاهرة "الليالي الرمضانية بجبل الجلود"، وذلك من 09 الى 13 مارس 2026.وستؤثث خمسة عروض فنية متنوعة سهرات "الليالي الرمضانية بجبل الجلود" تراوح بين الصوفي والموسيقى الطربية فضلا عن عرض حكواتي.وتفتتح التظاهرة، يوم الاثنين 09 مارس، بعرض صوفي بعنوان "العمرة 2" للمنشد، شكيب بوصفارة، لتختتم يوم الجمعة 13 مارس، بعرض لمجموعة "السلام للموسيقى" بمساهمة الدائرة البلدية بجبل الجلود.وسيكون لعشاق الموسيقى الطربية موعد مع عرض للفنان، أنيس الخماسي، يوم الثلاثاء 10 مارس، يليه عرض اسطنبالي "دار عريفة" لرياض الزاوش، يوم الاربعاء 11 مارس الجاري.كما تمت برمجة عرض حكواتي "نغمة وحكاية" لمنتصر العميري، وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2026.