جندوبة: تنظيم إفطار جماعي لفائدة تلاميذ عدد من المبيتات المدرسيّة بالجهة

انتظم، مساء أمس الأربعاء، بالمعهد النموذجي بجندوبة، إفطار جماعي لفائدة تلاميذ عدد من المبيتات المدرسيّة بمختلف معتمديات الجهة، شاركهم فيه والي الجهة وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين وإطارات بديوان وزيرالتربية.وتهدف هذه المبادرة، التي تزامنت مع فترة امتحانات الثلاثي الثاني، إلى تعزيز العلاقة بين التلميذ ومؤسسته التربوية، والتخفيف من الضغط، وشحن طاقته لامتحانات الثلاثي الثاني التي تسير حاليا في مختلف المؤسسات الإعدادية والثانوية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحّالي بالمناسبة.وأثّث هذه المبادرة برنامج تنشيطي فني وثقافي ثري أمّنته عقب الإفطار وحدة تنشيط الأحياء بمشاركة أبناء نادي نظراء السلام، وتفاعل من خلاله التلاميذ مع مسابقات هادفة وفقرات متنوعة أعدّ فقراتها ثلة من أساتذة الموسيقى بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة، كما حرص المؤطرون على تشريك التلاميذ الحاضرين ودعم المبدعين منهم.