Babnet   Latest update 11:51 Tunis

مختص في طب النوم: قلة النوم قد تؤدي إلى نقص المناعة والسمنة والسرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0205d976fa5.42322123_phikfegnmqjol.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 11:26 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكد المختص في طب النوم الدكتور محمد التركي، أن قلة النوم بصفة متواترة قد تتسبب على المدى الطويل في الإصابة بعدة أمراض خطيرة مثل نقص المناعة و السمنة و السرطان.

وشدّد محمد التركي خلال حوار بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تم اجازه في اطار مدّ المواطنين بجملة من النصائح الصحية خلال شهر رمضان انّ السّهر لساعة متأخرة من الليل وعدم تحصيل ساعات كافية من النوم على امتداد 3 أشهر أو أكثر من شأنه أن يُحدث اضطرابات خطيرة في الجسم وعلى القلب بالخصوص.


وأضاف أن لقلة النوم تأثيرات سلبية على المزاج و تحد من نشاط وطاقة الجسم الى جانب تأثيرها على الأداء الوظيفي والعقلي ومضاعفة إمكانية ارتكاب حادث طريق عند السياقة إلى 6 مرات.


ومن جهة أخرى شدد المختص في طب النوم على أن قلة ساعات نوم كبار السن يعد أمرا فيزيولوجيا عاديا ولا يُعتبر مشكلا صحيا يتطلب تدخلا طبيا، إلاّ إذا كان هذا النوم متقطعا او لا يزود الجسم بالراحة اللازمة حسب تقديره.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324301

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
23°-11
23°-11
21°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>