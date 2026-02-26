مختص في طب النوم: قلة النوم قد تؤدي إلى نقص المناعة والسمنة والسرطان

أكد المختص في طب النوم الدكتور محمد التركي، أن قلة النوم بصفة متواترة قد تتسبب على المدى الطويل في الإصابة بعدة أمراض خطيرة مثل نقص المناعة و السمنة و السرطان.وشدّد محمد التركي خلال حوار بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تم اجازه في اطار مدّ المواطنين بجملة من النصائح الصحية خلال شهر رمضان انّ السّهر لساعة متأخرة من الليل وعدم تحصيل ساعات كافية من النوم على امتداد 3 أشهر أو أكثر من شأنه أن يُحدث اضطرابات خطيرة في الجسم وعلى القلب بالخصوص.وأضاف أن لقلة النوم تأثيرات سلبية على المزاج و تحد من نشاط وطاقة الجسم الى جانب تأثيرها على الأداء الوظيفي والعقلي ومضاعفة إمكانية ارتكاب حادث طريق عند السياقة إلى 6 مرات.ومن جهة أخرى شدد المختص في طب النوم على أن قلة ساعات نوم كبار السن يعد أمرا فيزيولوجيا عاديا ولا يُعتبر مشكلا صحيا يتطلب تدخلا طبيا، إلاّ إذا كان هذا النوم متقطعا او لا يزود الجسم بالراحة اللازمة حسب تقديره.