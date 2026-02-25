Babnet   Latest update 15:45 Tunis

أحكام بالسجن تصل إلى 13 سنة في قضية شبكة تدليس تضم مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/623390f0587f01.62773898_hnkqgopefmjli.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 15:09
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية تراوحت بين عامين و13 سنة سجناً في حق مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات، وذلك على خلفية تورطهم في تدليس وثائق ومؤيدات بهدف تمكين أطراف من الحصول على رخص مقاولين صنف “4” مقابل رشاوى.

ووفق ما ورد بملف القضية، فقد تراوحت قيمة الرشاوى بين 6 آلاف دينار و12 ألف دينار، مقابل تسهيل إجراءات إسناد الرخص.


وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب التحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي.


كما اعترف بعض المتهمين بتسليم مبالغ مالية للموظفين المتورطين مقابل الحصول على الرخص المذكورة، في إطار ما اعتبرته المحكمة شبكة منظمة للتدليس والارتشاء داخل الإدارة المعنية.
