11 حادث مرور في يوم واحد يخلف 7 قتلى.. والسرعة هي السبب الأول في الحوادث (مرصد سلامة المرور)

سجّل المرصد الوطني لسلامة المرور، أول أمس الاثنين (23 فيفري)، وقوع 11 حادث مرور، تسبّب في مقتل سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرين، حسب آخر إحصائية نشرها المرصد على موقعه الرسمي.وأفاد المرصد، بأنّه رغم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بنسبة 91ر31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الا أنه حوادث الطرقات في تونس بلغت منذ بداية هذه السنة وإلى غاية أول أمس الإثنين 573 حادثا، تسبّبت في قتل 154 شخصا وجرح 716 آخرين.وتصدّر عامل السرعة المرتبة الأولى في أسباب حوادث المرور ب 141 حادثا منذ 1 جانفي 2026 إلى يوم 23 فيفري الجاري، مخلّفا 59 قتيلا و178 جريحا، يليه عامل السّهو وعدم الانتباه الذي تسبب في 134 حادثا وخلّف 20 قتيلا و157 جريحا،في حين تسبب شق الطريق في 77 حادثا وخلف 20 قتيلا و69 جريحا، أما عدم احترام الأولوية فقد خلف 54 حادثا وأدى الى مقتل 5 أشخاص وجرح 81 آخرين.يشار إلى أن المرصد الوطني لسلامة المرور، كان قد نبّه في نقاط إعلامية سابقة إلى أن حوادث الطّرقات تسجّل ارتفاعا في شهر رمضان، حيث تتلقّى أقسام الاستعجالي أعلى نسبة حوادث خطرة خلال السّاعات الأخيرة من يوم الصّيام بنسبة 15 بالمائة، وتصل في بعض الأحيان إلى 20 بالمائة مقارنة بالأشهر الأخرى.وأوضح مسؤول بالمرصد، أنّ الأسباب الرئيسية للحوادث تبقى دائما السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتهور والسهو وعدم الانتباه واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وكذلك عدم التركيز والتعب ونزول معدل السكر في الدم، بالإضافة إلى السرعة المفرطة وخصوصا في الساعات الأربع السابقة لموعد الإفطار وأوقات الذروة.