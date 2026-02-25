Babnet   Latest update 15:45 Tunis

ورشة عمل حول البرنامج الوطني لدعم ومرافقة وتحسين تشغيليّة حاملي شهادة الدكتوراه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026
      
خلصت ورشة عمل انتظمت، مؤخرا بمدينة العلوم بتونس ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، الى الاتفاق حول إرساء نظام لدعم إحداث ريادة الأعمال لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه وإحداث نظام خاص لهم، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

واتفق المشاركون في هذه الورشة، التي خصصت للنظر في البرنامج الوطني لدعم ومرافقة وتحسين تشغيليّة حاملي شهادة الدكتوراه، على وضع آليات مرافقة لدعم ريادة الأعمال وإحداث منصة إلكترونية خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه لضمان التكامل وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكلّ الفئات.


ولفتت وزارة التشغيل الى ان هذه الورشة مثلت كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال إحداث نموذج مخصّص لحاملي شهادة الدكتوراه للمساهمة في تعزيز خبراتهم خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية.


وبينت المكلّفة بتسيير ديوان وزارة التشغيل والتّكوين المهني جيهان قازة بالمناسبة أهمية البرنامج المندمج لدعم قطاع التعليم الذي تتنزل في اطاره هذه الورشة ودوره في إدماج هذه الفئة من الباحثين عن شغل بما يستجيب لتطلّعاتهم ويتلاءم مع مستوياتهم العلميّة.

من جهته شدد رئيس ديوان وزير التّعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود على ضرورة إرساء أنموذج مشترك لارساء نظام متكامل لتحسين تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه، يقوم على معادلة تربط بين التّكوين العلمي والتّطور التّكنولوجي لتحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما تمّ خلال الورشة تقديم عدد من العروض تمحورت حول نظام "موبيدوك" باعتباره جهاز وطني مرجعي في مجال نقل التكنولوجيا وتحسين التشغيلية وحول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واهم البرامج والآليات الخاصة بالمرافقة والتمويل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل المخصصة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه.
الأربعاء 25 فيفري 2026
