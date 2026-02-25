رجة ارضية بقوة بقوة 2.9 درجة علـى سلـم ريشتـر بولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg>

سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الاربعاء 25 فيفيري، علـى الساعــة 05 و 24 دقيقة (بالتوقيت المحلي)

وبلغت قوتهـا 2.9 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 33.93 درجة خط عرض و بــ 10.39 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق كتانة من ولاية قابس