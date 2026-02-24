البطولة السعودية: الهلال يكتفي بالتعادل مع التعاون 1-1

فرض التعاون التعادل 1-‌1 ‌على ‌ضيفه الهلال اليوم الثلاثاء، ليحرمه من العودة ⁠لصدارة البطولة السعودية الممتازة لكرة القدم ​للمحترفين بشكل مؤقت.ومنح روبن ⁠نيفيز التقدم للهلال من ركلة ⁠جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، الذي أوضح وجود عرقلة على تيو هرنانديز ​في الدقيقة 42.لكن روجر مارتينيز أدرك التعادل من ‌ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة الفيديو أيضا، ⁠في الوقت ‌بدل الضائع للشوط الأول.ويحتل الهلال المركز الثالث وله 55 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف ‌عن النصر ⁠الثاني الذي سيواجه النجمة غدا الأربعاء ونقطة ‌عن الأهلي المتصدر.ويمتلك التعاون 40 نقطة في ‌المركز ⁠الخامس في جدول الترتيب العام.