البطولة السعودية: الهلال يكتفي بالتعادل مع التعاون 1-1
فرض التعاون التعادل 1-1 على ضيفه الهلال اليوم الثلاثاء، ليحرمه من العودة لصدارة البطولة السعودية الممتازة لكرة القدم للمحترفين بشكل مؤقت.
ومنح روبن نيفيز التقدم للهلال من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، الذي أوضح وجود عرقلة على تيو هرنانديز في الدقيقة 42.
لكن روجر مارتينيز أدرك التعادل من ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة الفيديو أيضا، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ويحتل الهلال المركز الثالث وله 55 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن النصر الثاني الذي سيواجه النجمة غدا الأربعاء ونقطة عن الأهلي المتصدر.
ويمتلك التعاون 40 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب العام.
