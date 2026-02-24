Babnet   Latest update 23:08 Tunis

البطولة السعودية: الهلال يكتفي بالتعادل مع التعاون 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e1bdce7bbd0.77530725_inolphmjfgqek.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 22:43
      
فرض التعاون التعادل 1-‌1 ‌على ‌ضيفه الهلال اليوم الثلاثاء، ليحرمه من العودة ⁠لصدارة البطولة السعودية الممتازة لكرة القدم ​للمحترفين بشكل مؤقت.

ومنح روبن ⁠نيفيز التقدم للهلال من ركلة ⁠جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، الذي أوضح وجود عرقلة على تيو هرنانديز ​في الدقيقة 42.


لكن روجر مارتينيز أدرك التعادل من ‌ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة الفيديو أيضا، ⁠في الوقت ‌بدل الضائع للشوط الأول.
ويحتل الهلال المركز الثالث وله 55 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف ‌عن النصر ⁠الثاني الذي سيواجه النجمة غدا الأربعاء ونقطة ‌عن الأهلي المتصدر.

ويمتلك التعاون 40 نقطة في ‌المركز ⁠الخامس في جدول الترتيب العام.
