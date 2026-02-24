دورة دبي المفتوحة للتنس: مدفيديف يتأهل إلى ثمن النهائي

بلغ الروسي دانييل مدفيديف ثمن نهائي دورة دبي لكرة المضرب ،اليوم الثلاثاء، عقب فوزه على الصيني جونشينغ شانغ، في الدور الأول، بحصة 6-4 و6-2.وفي مباريات أخرى، تغلب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك على الألماني يان لينارد-شتروف بحصة 6-3 و6-4 ليبلغ الدور التالي.كما ودع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المسابقة بخسارته أمام الفرنسي أوغو هومبرت بنتيجة 6-4 و7-5 ، فيما تغلب التشيكي ييري ليهيتشكا على الإيطالي لوكا ناردي بواقع 4-6 و6-4 و6-2.وتأهل أيضا الروسي كارن خاتشانوف على حساب الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو 6-7 (7/5)، 6-2 و6-3.