جلسة عمل موسعة بوزارة الصحة تتناول وضع قطاع الطب النفسي في تونس

وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء أقسام الطبّ النفسي وممثلي الجمعيات العلمية، على بعث إدارة للصحة النفسية داخل الوزارة لقيادة البرنامج وتنسيق التنفيذ والمتابعة.ومن المسائل الأخرى التي تم الاتفاق حولها خلال جلسة العمل دعم أطباء الخط الأول بتكوين مستمر وأدوات الكشف والمتابعة الأولية والإحالة السريعة الى جانب تطوير الطبّ النفسي الشرعي وتحديث الأطر المنظمة له.واتفق المشاركون في جلسة العمل الموسعة على إطلاق الطبّ النفسي عن بُعد (Tele-psychiatry) وربط الاختصاص بالصحة الرقمية لتقريب الاستشارات وتقليل التنقّل وتعزيز الموارد البشرية من خلال سدّ الشغورات وتحفيز الإطار الحالي وتنظيم التكوين.يذكر أنه تم في 15 سبتمبر الماضي وفي إطار دعم خدمات الطب النفسي وتقريبها من المواطنين، تأمين أوّل عيادات الطب النفسي عن بُعد بين قسم الأمراض النفسية "ب" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ومركز الصحة الأساسية بحي المهرجان من مجمع الصحة الأساسية بتطاوين.