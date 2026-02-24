الرقابة الاقتصادية: مغالطات في تسويق التفاح المحلي وتهريب الموز خارج المسالك المنظمة

ترويج التفاح المحلي على أنه مستورد



دعوة إلى اليقظة



أكد، أن الموز المعروض على الطرقات خارج الأسواق البلدية متأتٍّ أساسًا منويتم تسويقه عبر، بالتوازي مع تسجيل مغالطات تتمثل في ترويجعلى أنه مستورد من الخارج.وأوضح الخلفاوي، خلال استضافته في استوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج، أن مصالح الرقابة الاقتصادية تؤمّن متابعة يومية لمادة الموز، مشيرًا إلى حجز نحومن الموز المهرب، تم ضخّها لاحقًا في المسالك القانونية بأسعار مضبوطة بلغت:للموز القادم من أمريكا اللاتينيةللموز المتأتي من مصروأضاف أن بعض المخالفين يتعمدون عرض الموز بأسعار مشطة رغم تحرير محاضر في الغرض، مستغلين النقص الظرفي للمادة داخل السوق المنظمة، وهو ما يساهم في تغذيةوكشف الخلفاوي عن بروز ظاهرة جديدة خلال شهر رمضان تتمثل في تسويق التفاح التونسي المحلي على أنه مستورد، وبيعه بأسعار تصل إلى، مستغلين التشابه الكبير بينه وبين التفاح المهرّب، خاصة من حيث اللون.وبيّن أنبمختلف الأسواق، مؤكدًا أن سعر البيع بالتفصيل لا يتجاوز، وأن البيع بأسعار تفوق هذا المستوى يعد مؤشّرًا على التزوّد عبر مسالك غير قانونية.ودعا مدير الأبحاث الاقتصادية عموم المستهلكين إلى مزيد التعاون مع مصالح وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات، عبر الامتناع عن اقتناء الموادالتي قد تمثل خطرًا صحيًا لعدم خضوعها للرقابة الرسمية.