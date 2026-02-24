Babnet   Latest update 16:48 Tunis

المرصد الوطني لسلامة المرور: انخفاض عدد قتلى حوادث المرور بـ 5,77 بالمائة منذ بداية السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 16:28 قراءة: 1 د, 18 ث
      
سجّل عدد قتلى حوادث المرور انخفاضًا بنسبة 5,77 بالمائة منذ بداية السنة إلى غاية 22 فيفري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه المرصد الوطني لسلامة المرور.

وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمرصد، بلغ عدد الحوادث 573 حادثًا أسفرت عن 154 قتيلاً و716 جريحًا.


الأسباب الرئيسية للحوادث

أوضح المرصد أن السرعة تظل السبب الرئيسي في الحوادث، حيث تسببت في:


* 59 قتيلاً
* 178 جريحًا

تليها:

* السهو وعدم الانتباه: 20 قتيلاً و157 جريحًا
* شق الطريق: 20 قتيلاً و69 جريحًا

حصيلة شهر فيفري

منذ بداية شهر فيفري وإلى غاية 22 فيفري، تم تسجيل:

* 215 حادثًا
* 63 قتيلاً
* 266 جريحًا

في المقابل، شهد شهر جانفي:

* 358 حادثًا
* 91 قتيلاً
* 450 جريحًا

التوزيع الجغرافي

تصدّرت ولاية المهدية عدد الحوادث بـ 48 حادثًا أسفرت عن 3 قتلى و60 جريحًا، فيما جاءت ولاية سيدي بوزيد في صدارة عدد القتلى بـ 34 قتيلاً.

أما من حيث عدد الجرحى، فقد تصدّرت ولايتا المهدية ومدنين بـ 60 جريحًا لكل منهما.

الأطراف المشاركة في الحوادث

بيّنت الإحصائيات أن النصيب الأكبر من الحوادث كان للـ:

* السيارات الخفيفة: 316 حادثًا
* الدراجات النارية: 260 حادثًا
* المترجلين: 179 حادثًا
* الشاحنات الخفيفة: 152 حادثًا

وأكد المرصد أن المعطيات الخاصة بسنة 2026 تستند إلى آخر تحيين بتاريخ 22 فيفري، وهي بيانات أولية وقابلة للتحيين اليومي وفق المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.

كما أشار إلى أن ترتيب الحوادث والضحايا حسب التوزيع الجغرافي يعتمد على عدد الحالات المسجلة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية أو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد يؤثر على دقة المقارنة بين الجهات.
