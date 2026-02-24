المرصد الوطني لسلامة المرور: انخفاض عدد قتلى حوادث المرور بـ 5,77 بالمائة منذ بداية السنة

الأسباب الرئيسية للحوادث



حصيلة شهر فيفري



التوزيع الجغرافي



الأطراف المشاركة في الحوادث



سجّلانخفاضًا بنسبةمنذ بداية السنة إلى غاية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفهوبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمرصد، بلغ عدد الحوادثأسفرت عنأوضح المرصد أنتظل السبب الرئيسي في الحوادث، حيث تسببت في:تليها:منذ بداية شهر فيفري وإلى غاية، تم تسجيل:في المقابل، شهد شهر جانفي:تصدّرتعدد الحوادث بـأسفرت عن، فيما جاءتفي صدارة عدد القتلى بـأما من حيث عدد الجرحى، فقد تصدّرت ولايتابـلكل منهما.بيّنت الإحصائيات أن النصيب الأكبر من الحوادث كان للـ:وأكد المرصد أن المعطيات الخاصة بسنةتستند إلى آخر تحيين بتاريخ، وهي بياناتوفق المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.كما أشار إلى أن ترتيب الحوادث والضحايا حسب التوزيع الجغرافي يعتمد على عدد الحالات المسجلة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية أو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد يؤثر على دقة المقارنة بين الجهات.