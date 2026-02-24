Babnet   Latest update 15:05 Tunis

تنظيم بعثة اقتصادية وتجارية الى نيروبي ايام 25 و 26 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67aa1cf7131216.09774952_ngqoemfpjilhk.jpg>
تُنظَّم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية وتجارية إلى نيروبي (كينيا)، يومي 25 و26 مارس 2026، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وتشارك البعثة التونسية، في "الدورة الثانية لمنتدى الكوميسا للاستثمار" الذي تحتضنه كينيا يوم 26 مارس 2026، كما تشارك في اشغال "المؤتمر الدولي للاستثمار في كينيا"، والذي ينتظم يوم 25 مارس 2026.


وستمثّل هذه المشاركة فرصة للترويج للصادرات التونسية في أسواق شرق وجنوب إفريقيا، ولتحديد فرص الاستثمار والشراكة.


كما ستتيح إجراء لقاءات مباشرة مع مستثمرين إقليميين ودوليين، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وشركاء تجاريين محتملين في عدة قطاعات.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
