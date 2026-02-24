كأس تونس لكرة السلة: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي
تُقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس تونس لكرة السلة يومي 27 و28 فيفري 2026، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 27 فيفري 2026* قاعة الفطناسي ببنزرت (14:00)
النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية
* قاعة رجاء حيدر بالمرسى (14:00)
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* قاعة حمام سوسة (14:00)
النجم الساحلي – جمعية الحمامات
السبت 28 فيفري 2026* قاعة عزيز ميلاد بالمنستير (14:00)
الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي
* قاعة القرجاني (14:00)
النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي
* قاعة عقيد بصفاقس (14:00)
النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية
* قاعة بن عمار بحلق الوادي (14:00)
النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار
* قاعة الأمير بالمنزه (15:00)
شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية
