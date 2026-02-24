Babnet   Latest update 15:05 Tunis

كأس تونس لكرة السلة: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6495f32abea3b3.21253886_nqkoljpgemfih.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 14:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تُقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس تونس لكرة السلة يومي 27 و28 فيفري 2026، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 27 فيفري 2026

* قاعة الفطناسي ببنزرت (14:00)
النادي البنزرتيالزهراء الرياضية


* قاعة رجاء حيدر بالمرسى (14:00)
مستقبل المرسىشبيبة القيروان

* قاعة حمام سوسة (14:00)
النجم الساحليجمعية الحمامات

السبت 28 فيفري 2026

* قاعة عزيز ميلاد بالمنستير (14:00)
الاتحاد المنستيريالنجم الرادسي

* قاعة القرجاني (14:00)
النادي الإفريقينجم حلق الوادي

* قاعة عقيد بصفاقس (14:00)
النادي الصفاقسيالدالية الرياضية

* قاعة بن عمار بحلق الوادي (14:00)
النادي الرياضي للحرس الوطنياتحاد الأنصار

* قاعة الأمير بالمنزه (15:00)
شبيبة المنازهنادي كرة السلة بالمهدية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324203

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-8
22°-9
22°-10
22°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/02)     682,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/02)   27500 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>