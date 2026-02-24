Babnet   Latest update 16:48 Tunis

تنظيم الدورة الثانية من"كرنفال العيد" ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحمام سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d9350178253.02917339_piqfmeonhkglj.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 16:11
      
ينظم، الفوج البحري للكشاف التونسي بحمام سوسة، الدورة الثانية من "كرنفال العيد"، وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك بساحة الفنون المنشية بحمام سوسة.

ويهدف هذا الحدث الفرجوي الى منح الاطفال وعائلاتهم يوما مليئا بالفرح والترفيه بما من شأنه ادخال البهجة الى قلوبهم ورسم ذكريات جميلة في أذهانهم.


ويتضمن برنامج الكرنفال، وفق ما ورد بصفحة الفوج على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مجموعة متنوعة من الألعاب التنشيطية التي تناسب مختلف الاعمار والفقرات الاستعراضية والفرجوية فضلا عن العروض الموسيقية التي تتماشى مع أجواء العيد.


وستتاح الفرصة للاطفال للمشاركة في مسابقات ترفيهية والحصول على العديد من الهدايا والمفاجآت في أجواء عيد كرنفالية آمنة وممتعة، وفق ذات المصدر.
