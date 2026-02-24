Babnet   Latest update 18:08 Tunis

ستة عروض فنية تؤثث الدورة الثالثة لمهرجان "ليالي الزهور الرمضانية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d9489b20ed1.50717189_pnogfqmejlkhi.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 17:06
      
تنظم، دار الثقافة الطيب المهيري، بحي الزهور الدورة الثالثة لمهرجان "ليالي الزهور الرمضانية"، وذلك من 07 الى 12 مارس 2026.

ويتضمن برنامج الدورة ستة عروض فنية موسيقية منوعة ومختارة تجمع بين الاصالة والحداثة وتراوح بين الطربي والصوفي والشعبي.


وتنطلق سهرات المهرجان، يوم السبت 07 مارس، بعرض "شموخ الطرب" للفنانة، محرزية الطويل، يليه عرض "الوجد والصفاء" من خلال حضرة عوامرية رجال لحمادة بقيادة الفنان، رمزي القربي، في سهرة الاحد 08 مارس.


أما سهرة يوم الاثنين 09 مارس فسيؤثثها الفنان الشعبي، التليلي القفصي، بعرض "نبض التراث"، ثم يتابع الجمهور في سهرة الثلاثاء 10 مارس، عرض "عبير المقام" مع الفنان، سفيان الزايدي.

وسيكون للجمهور موعدا مع سهرة "رنة الشوق" مع الفنانة درة الفورتي، يوم الاربعاء 11 مارس، قبل أن تختتم الدورة بسهرة "رقة الانغام" مع الفنانة، نهى رحيم، يوم الخميس 12 مارس 2026.

وتنطلق كل العروض على الساعة التاسعة والنصف ليلا بفضاء دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور.

يشار الى أن هذه الدورة تنتظم بإشراف، وزارة الشؤون الثقافية، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس وبدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
