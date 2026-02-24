أربع سهرات فنية ضمن الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو من 13 إلى 16 مارس 2026

أعد مركز الفنون والثقافة والآداب برنامجا يتضمن أربع سهرات فنية ضمن برنامج الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو، وذلك من 13 إلى 16 مارس 2026.رمضانيات القصر السعيد هي موعد سنوي دأب على تنظيمه المركز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، في إطار إحياء ليالي شهر رمضان الكريم، من خلال برمجة سهرات تراوح بين أنماط فنية متنوعة تجمع بين الموسيقى الروحانية والفن الطربي الأصيل.وتنطلق الدورة الرابعة يوم 13 مارس بعرض المغني للفنانة نهى رحيم ، يليه في السهرة الموالية (14 مارس) عرض الحضرة "الخمرة 2" . ثم يتابع الجمهور في سهرة يوم 15 مارس عرضا موسيقيا للفنانة درة الفورتي، قبل أن تختتم الدورة يوم 16 مارس بعرض "فوندو" للفنان سفيان الزايدي.وتنطلق كل العروض على الساعة التاسعة ليلا، ويحتضنها مقر مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" الواقع قبالة متحف باردو، (10 نهج الجلاء). وتعد هذه العروض الرمضانية فرصة للجمهور لاكتشاف أحد أجمل المعالم التاريخية الشاهدة على عراقة تونس وثراء مخزونها التراثي، من خلال زيارة هذا المعلم الأثري الذي كان أحد قصور وإقامات البايات منذ 1867.