تسجيل اضطراب في التزود من الماء الصالح للشرب عدة مناطق من معتمدية بئر مشارقة اليوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 10:59
      
تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم لثلاثاء 24 فيفري 2026 بمعتمدية بئر مشارقة.

ويشمل الاضطراب مدينة جبل الوسط، والمنطقة الصناعية بجبل الوسط، ومدينة بئر مشارقة، وبئر مشارقة محطة، والمنطقة الصناعية بئر مشارقة محطة.


ويتنزل ذلك،وفق بلاغ للشركة، في اطار اشغال اصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 ملم على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس.


ومن المنتظر، حسب ذات البلاغ، استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية،تدريجا بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم، بعد استكمال الاشغال.
