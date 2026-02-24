Babnet   Latest update 13:45 Tunis

كنفدرالية القابلات تدعو الى تصحيح مسمى مهنة القابلة في الشهادات العلمية والوظيفية لما قبل سنة 2022

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d8dc8b3fb50.86527450_eoflhjnpkmqgi.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026
      
دعت رئيسة الكنفدرالية التونسية للقابلات، سعيدة الفريو، اليوم الثلاثاء، الى تصحيح مسمى مهنة القابلة في الشهادات العلمية والوظيفية و توحيدها لجميع الخريجات قبل سنة 2022 تاريخ احداث تكوين أكاديمي تحت مسمى "قابلة" بدل المسمى الوظيفي الذي أدرجن تحته (فني سامي في التوليد).

ولفتت سعيدة الفريو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن تونس تضمّ حوالي 3 آلاف قابلة لاتزال حوالي 2500 منهنّ تحت المسمى الوظيفي فني سامي في التوليد وذلك قبل سنة 2022 تاريخ احداث مسار تكويني تحت مسمى قابلة، داعية الى الاعتراف بهنّ وذلك ضمانا لهوية مهنية مستقرة وواضحة.


وأضافت أن عديد القابلات اللواتي لازلن يحملن المصنف المهني "فني سامي في التوليد" يلاقين صعوبات عند هجرتهنّ والعمل بالخارج اذ اضطررن الى العودة بعد شهر واحد من مباشرة أعمالهن بسبب الزامهنّ بمهام الممرضين وهو ما لم يتهيأن له وخارج قدراتهن المهنية.
وأشارت رئيسة الكنفدرالية التونسية للقابلات الى أن الكنفدرالية تولت في مناسبتين ارسال مراسلتين الى وزير الصحة وكانت الأولى في 16 جويلية 2025 ولم تتلق ردا فأتبعتها بثانية أمس الاثنين طالبت فيها بتصحيح الشهادات العلمية والوظيفية الصادرة قبل سنة 2022 بما يتطابق مع الواقع المهني والنصوص القانونية، ويعكس التكوين الأكاديمي المتميز للقابلات التونسيات.

واعتبرت أن إصلاح قطاع الصحة لا يكتمل إلا من خلال الاعتراف بكفاءاته وحماية هويتها القانونية والأكاديمية.
الثلاثاء 24 فيفري 2026
