نحو الابقاء على بسام زنودة في خطة مدرب .. ولا صحة لتعاقدنا رسميا مع شمس الدين الذوادي (رئيس مستقبل سليمان)

نفى أمين ليبريسو رئيس مستقبل سليمان الأخبار المتداولة بشأن التعاقد الرسمي مع شمس الدين الذوادي كمدرب أول لفريق أكابر كرة القدم.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ اسم شمس الدين الذوادي مطروح فقط بصفة أولية من ضمن 3 أو 4 أسماء اخرى لتدريب الفريق في المرحلة القادمة.وأبرز أنّ التوجه السائد في الهيئة المديرة هو الابقاء على المدرب المؤقت بسام زنودة الى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.جدير بالذكر أنّ مستقبل سليمان أشرف على تدريبه خلال هذا الموسم، ومنذ اعلان انسحاب محمد التلمساني، أكثر من مدرب على غرار منير الشيحي ومحمد العياري ومحمد العرعوري.يذكر أنّ مستقبل سليمان يمرّ بأزمة نتائج إذ لم يتذوق طعم الفوز في بطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ 28 سبتمبر 2025 حين فاز على الترجي الجرجيسي بنتيجة 3 - 1 خارج ميدانه.ويتذيل مستقبل سليمان جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 13 نقطة جمعها من انتصارين و7 تعادلات مقابل 12 هزيمة.كما عجز الفريق في المباريات الأربع الأخيرة التي خسرها تواليا أمام الملعب التونسي والأولمبي الباجي ومستقبل المرسى والترجي الرياضي عن التهديف.وفي 21 مقابلة يعد خط هجوم مستقبل سليمان هو الأضعف في سباق البطولة بعدما اكتفى بتسجيل 9 أهداف فيما قبل خط دفاعه 24 هدفا.ويواجه مستقبل سليمان يوم السبت القادم النجم الساحلي صاحب المركز السادس برصيد 30 بالملعب الأولمبي بسوسة لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.