الجزائر: القبض على مشتبه فيهم بعد تداول فيديو اعتداء وسرقة مجوهرات غرب البلاد

تحديد المركبة وهوية المشتبه فيهم



المحجوزات المسترجعة



إحالة على القضاء



أفادت المصالح الأمنية بولايةغرب الجزائر بأنها تمكنت من توقيف مشتبه فيهم في قضيةوأوضحتأنه عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية الاعتداء، باشرت المصالح المختصة تحريات ميدانية مكثفة، شملتالتابعة للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو.وأكدت المصالح الأمنية أنه تم التوصل إلى، إلى جانب تحديد هوية المشتبه فيهم ووجهتهم، ما مكّن المحققين من توقيفهم تباعا.أسفرت العملية عن:* استرجاعاستُخدمتا في عملية السطو* استرجاعتم حرقها من قبل المشتبه فيهم لطمس الآثار* استرجاع كمية من* حجز مبلغ مالي قدرهبالعملة الوطنية* حجز مبلغ قدرهبالعملة الأجنبيةوأكدت المصالح الأمنية أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمامالمصدر: