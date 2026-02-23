Babnet   Latest update 22:14 Tunis

الجزائر: القبض على مشتبه فيهم بعد تداول فيديو اعتداء وسرقة مجوهرات غرب البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699cb6f76e2370.48697521_ogjieklmnfqhp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 21:19 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أفادت المصالح الأمنية بولاية وهران غرب الجزائر بأنها تمكنت من توقيف مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على شخص باستعمال أسلحة بيضاء وسرقة كمية من المجوهرات.

وأوضحت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران أنه عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية الاعتداء، باشرت المصالح المختصة تحريات ميدانية مكثفة، شملت تفريغ كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو.


تحديد المركبة وهوية المشتبه فيهم

وأكدت المصالح الأمنية أنه تم التوصل إلى تحديد المركبة المستخدمة في عملية الفرار، إلى جانب تحديد هوية المشتبه فيهم ووجهتهم، ما مكّن المحققين من توقيفهم تباعا.


المحجوزات المسترجعة

أسفرت العملية عن:

* استرجاع مركبتين استُخدمتا في عملية السطو
* استرجاع دراجة نارية تم حرقها من قبل المشتبه فيهم لطمس الآثار
* استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة
* حجز مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم بالعملة الوطنية
* حجز مبلغ قدره 330 يورو بالعملة الأجنبية

إحالة على القضاء

وأكدت المصالح الأمنية أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس.

المصدر: "النهار" الجزائرية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324168

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>