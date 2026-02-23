الجزائر: القبض على مشتبه فيهم بعد تداول فيديو اعتداء وسرقة مجوهرات غرب البلاد
أفادت المصالح الأمنية بولاية وهران غرب الجزائر بأنها تمكنت من توقيف مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على شخص باستعمال أسلحة بيضاء وسرقة كمية من المجوهرات.
وأوضحت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران أنه عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية الاعتداء، باشرت المصالح المختصة تحريات ميدانية مكثفة، شملت تفريغ كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو.
تحديد المركبة وهوية المشتبه فيهموأكدت المصالح الأمنية أنه تم التوصل إلى تحديد المركبة المستخدمة في عملية الفرار، إلى جانب تحديد هوية المشتبه فيهم ووجهتهم، ما مكّن المحققين من توقيفهم تباعا.
المحجوزات المسترجعةأسفرت العملية عن:
* استرجاع مركبتين استُخدمتا في عملية السطو
* استرجاع دراجة نارية تم حرقها من قبل المشتبه فيهم لطمس الآثار
* استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة
* حجز مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم بالعملة الوطنية
* حجز مبلغ قدره 330 يورو بالعملة الأجنبية
إحالة على القضاءوأكدت المصالح الأمنية أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس.
المصدر: "النهار" الجزائرية
وأوضحت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران أنه عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية الاعتداء، باشرت المصالح المختصة تحريات ميدانية مكثفة، شملت تفريغ كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو.
تحديد المركبة وهوية المشتبه فيهموأكدت المصالح الأمنية أنه تم التوصل إلى تحديد المركبة المستخدمة في عملية الفرار، إلى جانب تحديد هوية المشتبه فيهم ووجهتهم، ما مكّن المحققين من توقيفهم تباعا.
المحجوزات المسترجعةأسفرت العملية عن:
* استرجاع مركبتين استُخدمتا في عملية السطو
* استرجاع دراجة نارية تم حرقها من قبل المشتبه فيهم لطمس الآثار
* استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة
* حجز مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم بالعملة الوطنية
* حجز مبلغ قدره 330 يورو بالعملة الأجنبية
إحالة على القضاءوأكدت المصالح الأمنية أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس.
المصدر: "النهار" الجزائرية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324168