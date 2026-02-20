وزير التجارة يعاين مستويات التزويد والأسعار بالسوق المركزية بالعاصمة

أدّى وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى السوق المركزية بالعاصمة برفقة والي تونس وبمشاركة إطارات من الوزارة والفرق الاقتصادية وبمعاضدة فرق أمنية.وعاين الوزير مستويات التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وأسماك ونوعية المنتوجات المعروضة والأسعار كما عاين جملة التجاوزات والاخلالات التي يقوم بها بعض التجار خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد،وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم.و شدّد الوزير على ضرورة احترام التجار للأسعار والمحافظة على استقرارها ومراعاة المقدرة الشرائية فضلا عن المحافظة على صحة المواطن من خلال عرض وبيع منتوجات تستجيب للقواعد الصحية وسلامة المستهلك.وأكد سمير عبيد على أن فرق المراقبة الاقتصادية متجندة وعلى كامل الاستعداد في كل الأوقات وعلى مدار اليوم للتصدي لكل التجاوزات والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية مشيرا إلى أهمية دور المواطنين في معاضدة مجهودات الوزارة والانخراط في المحافظة على المقدرة الشرائية من خلال التبليغ عن كل التجاوزات التي يتم رصدها.وتفاعل وزير التجارة مع تشكيات بعض المواطنين التي تركزت حول الارتفاع المفتعل للأسعار لبعض المنتوجات كاللّحوم الحمراء وظاهرة الممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية التي يقوم بها بعض التجار مؤكدين على أن أسعار باقي المنتوجات من خضر وغلال هي أسعار مقبولة وفي المتناول.وعلى هامش هذه الزيارة الميدانية، سجل أعوان فرق المراقبة الاقتصادية الموجودة على عين المكان عدة مخالفات تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وإخفاء بضاعة والبيع بأسعار غير قانونية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.عزيز