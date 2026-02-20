مقترح قانون لإرساء “الأمن القومي التربوي”

إطار قانوني موحّد لحماية الحرم التربوي



إحداث إدارة عامة مختصة



مبررات المبادرة



أحالمقترح قانون عدد 15 لسنة 2026 المتعلّق بـ“الأمن القومي التربوي” إلى لجنة التشريع العام، بعد تقدّم مجموعة من النواب بالمبادرة. وينصّ المقترح على إقرارلمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القُصّر.ويتضمن النص أيضًا عقوبات سجنية تتراوح بينفي جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، من بينها التحرّش، والاستدراج الرقمي، والابتزاز، وتجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية.يتكوّن المقترح من 14 فصلًا، ويقترح إرساء إطار قانوني موحّد يعتبر الحرم التربويويُصنّف ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، على غرار:* ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات* الاعتداءات الجنسية* إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة* تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسييقترح النص إحداثصلب وزارة الداخلية، تُكلّف بالتنسيق الأمني ومتابعة الجرائم المرتبطة بالمؤسسات التربوية، بهدف تعزيز آليات الوقاية والتدخل السريع.كما يُلزم المقترح الدولة بضبط، تشمل:* برامج دعم نفسي داخل المؤسسات* مرافقة صحية واجتماعية* برامج وقاية رقمية* خطط وطنية للتوقي من المخدراتبرّر النواب المبادرة بما اعتبروه تفاقمًا لظواهر ترويج المخدرات في الوسط التربوي ومحيطه، وتنامي حالات الاستدراج الرقمي والتحرّش والاعتداءات الجنسية ضد القُصّر.واعتبروا أن المنظومة التشريعية الحالية، رغم احتوائها على نصوص جزائية متعددة، تظل موزّعة بين عدة قوانين، على غرار، و، والقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، دون وجود إطار قانوني موحّد يُقرّ بخصوصية الحرم التربوي ويوفّر له حماية مشددة.