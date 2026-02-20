ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة الثالثة لدروس تعليم اللغة العربية للتونسيين بالخارج

ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية الدورة الثالثة لدروس تعليم اللغة العربية الموجهة للأجيال الجديدة للهجرة من 3 أفريل إلى 12 جوان 2026، وذلك لفائدة الطلبة وغير الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج، حسب بلاغ للديوان اليوم الجمعة.ولفت ديوان التونسيين بالخارج الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية لفائدة الأجيال الجديدة للهجرة، مضيفا أنه يتعين للمشاركة والتسجيل في هذه الدورة، القيام بتسجيل أولي عبر موقع بورقيبة للغات الحية www.iblv.rnu.tn وموافاة الديوان بمطلب مشاركة باسم المدير العام لديوان التونسيين بالخارج و نسخة من وثيقة التسجيل الأولي ونسخة من جواز السفر التونسي و نسخة من جواز السفر الأجنبي أو البطاقة القنصلية و صورة شمسية و تعمير بطاقة الإرشادات و تعمير الإلتزام.وأشار الديوان إلى أنّه في صورة قبول المطلب والحصول على الموافقة لمتابعة الدورة، يتكفل الديوان بخلاص نسبة 70 بالمائة من معلوم الدراسة في حين يتعهد المشارك بإيداع النسبة المتبقية.