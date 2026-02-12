كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس جوزبي بيروني.ومثّل اللقاء ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، مناسبة ذكّر خلالها الطرفان بأهمية تطوير علاقات الشراكة التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي وفق مقاربة جديدة، تستجيب لتطلعات الجانبين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد والتحديات الماثلة، في كنف الاحترام التام للسيادة الوطنية وعلى قاعدة الندّية والمصلحة المشتركة.