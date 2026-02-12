معز الشرقي يبلغ ربع نهائي بطولة “بو” الفرنسية للتحدي

تأهّل لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 146 عالميًا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة بطولة بو الفرنسية للتحدي، إثر فوزه اليوم الخميس على السلوفاكي لوكاس كلاين، المصنّف 150 عالميًا.وحسم الشرقي المواجهة بنتيجة مجموعتين دون ردّ، بواقع، ليواصل مشواره في الدورة بثبات ويضمن مقعدًا ضمن الثمانية الأوائل.