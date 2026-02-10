Babnet   Latest update 19:07 Tunis

البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية

Publié le Mardi 10 Février 2026 - 17:55
      
شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف (سويسرا) أمس الاثنين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية ويتواصل الاجتماع إلى غاية يوم 14 فيفري الجاري، برئاسة كل من البرازيل ونيوزيلندا.

ويشارك في الاجتماع عن بعد عدد من ممثلي الهياكل المختصة بوزارة الصحة وذلك في إطار الأهمية التي توليها تونس لاستكمال صياغة الملحق الخاص بالمادة 12 من الاتفاق المذكور والذي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد من أول الداعين اليه.


وقد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أسندت، يوم 10 جويلية 2025، درع الاتفاق إلى رئيس الجمهورية تقديرا لدوره في اعتماد هذه الآلية الدولية التي تمثل إضافة هامة للنظام الصحي العالمي وقدرته على مجابهة الجوائح الصحية.
