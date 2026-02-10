تقدم أشغال المشروع تقسيم "رواد سيتي سنتر" بنسبة 30 بالمائة إلى حدود فيفري 2026 - الوكالة العقارية للسكنى

بلغت نسبة تقدّم أشغال تقسيم "روّاد سيتي سنتر" بولاية أريانة المشرفة على تنفيذه الوكالة العقارية للسّكنى 30 بالمائة الى حدود شهر فيفري الجاري.يذكر أن المساحة الجمليّة لهذا التقسيم تبلغ 46.5 هك وأن أشغال تهيئته كانت قد انطلقت خلال شهر أوت 2025.ومثل الاطلاع على تقدم اشغال المشروع محور اجتماع انعقد، أمس الاثنين، بمقر الوكالة العقارية للسكنى ضم فريق عمل من إطارات وزارة التجهيز والإسكان المكلفين بالإشراف على المنشآت العمومية الراجعة بالنظر للوزارة يترأسهم المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي وبحضور الرئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود ومدراء يمثلون مختلف الإدارات بالوكالة، وذلك في إطار دعم التنسيق والتعاون بين سلطة الإشراف والمنشآت الراجعة لها بالنظر.وقدّم إطارات الوكالة العقارية للسكنى الذين شاركوا في الاجتماع عرضا مفصلا حول سير العمل.كما شهد الاجتماع زيارة ميدانية إلى مشروع تقسيم "رواد سيتي سنتر" بأريانة حيث تولّت الإدارة العملية بأريانة المشرفة على انجازه التعريف به وبنسبة تقدم أشغاله.