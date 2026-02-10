Babnet   Latest update 15:57 Tunis

تقدم أشغال المشروع تقسيم "رواد سيتي سنتر" بنسبة 30 بالمائة إلى حدود فيفري 2026 - الوكالة العقارية للسكنى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/afh1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 44 ث
      
بلغت نسبة تقدّم أشغال تقسيم "روّاد سيتي سنتر" بولاية أريانة المشرفة على تنفيذه الوكالة العقارية للسّكنى 30 بالمائة الى حدود شهر فيفري الجاري.

يذكر أن المساحة الجمليّة لهذا التقسيم تبلغ 46.5 هك وأن أشغال تهيئته كانت قد انطلقت خلال شهر أوت 2025.


ومثل الاطلاع على تقدم اشغال المشروع محور اجتماع انعقد، أمس الاثنين، بمقر الوكالة العقارية للسكنى ضم فريق عمل من إطارات وزارة التجهيز والإسكان المكلفين بالإشراف على المنشآت العمومية الراجعة بالنظر للوزارة يترأسهم المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي وبحضور الرئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود ومدراء يمثلون مختلف الإدارات بالوكالة، وذلك في إطار دعم التنسيق والتعاون بين سلطة الإشراف والمنشآت الراجعة لها بالنظر.


وقدّم إطارات الوكالة العقارية للسكنى الذين شاركوا في الاجتماع عرضا مفصلا حول سير العمل.

كما شهد الاجتماع زيارة ميدانية إلى مشروع تقسيم "رواد سيتي سنتر" بأريانة حيث تولّت الإدارة العملية بأريانة المشرفة على انجازه التعريف به وبنسبة تقدم أشغاله.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323424

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-14
19°-13
22°-13
16°-11
  • Avoirs en devises 25798,8
  • (09/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37200 DT
  • (09/02)
  • 1 $ = 2,87559 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>