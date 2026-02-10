Babnet   Latest update 12:42 Tunis

جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 على مستوى معتمدية طبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 11:51
      
أعرب عدد من متساكني معتمدية طبرقة عن تزايد قلقهم ومخاوفهم من تواتر حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طبرقة وتونس العاصمة وخاصة في الجزء الفاصل بين قرية عين الصبح ومفترق الطريق الرابطة مع معتمدية بوسالم عبر طريق سبعة مشايخ بولاية جندوبة.
وتعزّز هذا القلق بعد ان تعرض مساء يوم أمس الاثنين تلميذ الى حادث مرور خطير نقل على إثره الى المستشفى الجهوي بطبرقة بعد ان وصفت حالته بالخطيرة سيما وانه لازال مقيما الى حد صباح اليوم بذات المستشفى، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لصحفي "وات"، فضلا على وفاة شاب قبل قرابة أسبوعين على مستوى جسر بوترفس وحوادث أخرى مماثلة على ذات الطريق بما في ذلك المنعرجات الموصلة الى المعبر الحدودي ملولة.
ووفق تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين فان اغلب الحوادث تتسبب فيها السرعة التى لا تتناسب مع حالة الطريق ووضعيته التضاريسية، وناشدوا السلط المعنية بالتدخل ووضع حدّ لمثل هذه الحوادث عبر تركيز دوريّات قارة او معدات مراقبة الية وتركيز مخفضات سرعة خاصة امام التجمعات السكنية ومدرسة عين الصبح والمستشفى الجهوي بطبرقة ومنطقة بوترفس.

ووفق مصدر اداري فان اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة قد توصلت منذ مدة بمقترح لتركيز مخفضات سرعة امام مدرسة عين الصبح وجسر بوترفس والمستشفى الجهوي وان تركيز هذه المخفضات بصدد استكمال الإجراءات.
