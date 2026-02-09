Babnet   Latest update 11:25 Tunis

رفع 6829 مخالفة اقتصادية وحجز 185 طنا من مواد مختلفة خلال جانفي 2026

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر جانفي من السنة الجارية، 6829 مخالفة اقتصادية، مسجّلين زيادة بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بجانفي 2025، إلى جانب حجز 185 طنا من مواد غذائية وصناعية مختلفة.

ووفق بيانات وزارة التجارة، فقد بلغ عدد الزيارات الرقابية أكثر من 46 ألف زيارة خلال شهر جانفي 2026.


وسُجّل، في هذا الإطار، 1424 مخالفة تعلّقت بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و3670 مخالفة في شفافية المعاملات، و49 مخالفة مرتبطة بالتلاعب بالدعم، إضافة إلى 1686 مخالفة في مجال الجودة والمترولوجيا وبقية القطاعات.


وعلى المستوى القطاعي، توزّعت التجاوزات المسجّلة على النحو التالي:

* 3013 مخالفة في المنتوجات الفلاحية
* 2087 مخالفة في المواد الغذائية العامة
* 572 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي
* 1157 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة

أما بخصوص أهم الحجوزات خلال شهر جانفي المنقضي، فقد حجزت فرق المراقبة الاقتصادية:

* 69 طنا من مشتقات الحبوب المدعّمة
* 19 طنا من الخضر والغلال
* 734 كلغ من لحوم الدواجن
* 13 طنا من السكر المدعّم
* 1371 لترا من الزيت النباتي المدعّم
* 371 كلغ من مادة القهوة
* 51 ألف بيضة
* 83 طنا من المواد العلفية
