محاصرة عنصرين إجراميين محلّ 25 منشور تفتيش بالزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 09:04 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من الإطاحة بعنصرين إجراميين مصنّفين بالخطيرين، أحدهما محلّ 18 منشور تفتيش والثاني محلّ 7 مناشير تفتيش، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلّق بـترويج المخدرات والعنف والسرقات.

وحسب المعطيات المتوفّرة، فقد حاول المشتبه بهما التصدي للأعوان باستعمال أسلحة بيضاء أثناء عملية محاصرتهما، غير أنّ أعوان الأمن نجحوا، بفضل خبرتهم وحسن التعامل الميداني مع مثل هذه الوضعيات، في السيطرة عليهما وإيقافهما دون تسجيل إصابات.


ويُذكر أنّ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كثّفوا خلال الفترة الأخيرة من تدخلاتهم الأمنية، حيث تمكّنوا من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة التي روّعت المواطنين بالجهة عبر السلب تحت التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، إضافة إلى قضايا النطر والسرقات بمختلف أشكالها.


كما أسفرت هذه الجهود عن تفكيك عدة شبكات إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات، خاصة في الوسط المدرسي وفي صفوف الشبان، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك في إطار التصدي للجريمة وحماية الأمن العام بالمنطقة.
