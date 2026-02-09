محاصرة عنصرين إجراميين محلّ 25 منشور تفتيش بالزهروني

تمكّن أعوانمن الإطاحة بعنصرين إجراميين مصنّفين بالخطيرين، أحدهما محلّوالثاني محلّ، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلّق بـوحسب المعطيات المتوفّرة، فقد حاول المشتبه بهماأثناء عملية محاصرتهما، غير أنّ أعوان الأمن نجحوا، بفضل خبرتهم وحسن التعامل الميداني مع مثل هذه الوضعيات، في السيطرة عليهما وإيقافهما دون تسجيل إصابات.ويُذكر أنّ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كثّفوا خلال الفترة الأخيرة من تدخلاتهم الأمنية، حيث تمكّنوا منالتي روّعت المواطنين بالجهة عبر السلب تحت التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، إضافة إلى قضايا النطر والسرقات بمختلف أشكالها.كما أسفرت هذه الجهود عنتنشط في مجال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك في إطار التصدي للجريمة وحماية الأمن العام بالمنطقة.