كاس تونس 2025-2026: برنامج مباريات الدور التمهيدي الرابع

السبت 7 فيفري





الأحد 8 فيفري



الاثنين 9 فيفري



تُقام مبارياتلمسابقةأيام، انطلاقًا من، وفق البرنامج التالي:اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية(انسحاب نجم الفحص)*نجم فريانة – جندوبة الرياضيةوداد الحامة – ستير جرزونةمنجم المتلوي – النادي القربيأجيم جربة – نسر جلمةمستقبل نفزة – الملعب القابسيأولمبي الكرم – كوكب عقاربملعب مرناق – مستقبل حاسي عمرهلال مساكن – اتحاد تطاوينمشعل الساحلين – مستقبل وادي الليلبعث بوحجلة – النجم الرادسياتحاد قصور الساف – قوافل قفصةقصر قفصة – جبل الجلودواحة قبلي – فجر القطارمحيط قرقنة – تقدم ساقية الداير