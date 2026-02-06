كاس تونس 2025-2026: برنامج مباريات الدور التمهيدي الرابع
تُقام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 أيام السبت 7 والأحد 8 والاثنين 9 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (س13)، وفق البرنامج التالي:
السبت 7 فيفري* ملعب الشبيكة: اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نجم الفحص (انسحاب نجم الفحص)*
* ملعب فريانة: نجم فريانة – جندوبة الرياضية
* ملعب الحامة: وداد الحامة – ستير جرزونة
* ملعب المتلوي: منجم المتلوي – النادي القربي
* ملعب أجيم جربة: أجيم جربة – نسر جلمة
الأحد 8 فيفري* ملعب نفزة: مستقبل نفزة – الملعب القابسي
* ملعب الكرم: أولمبي الكرم – كوكب عقارب
* ملعب مرناق: ملعب مرناق – مستقبل حاسي عمر
* ملعب مساكن (الرقبي): هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الساحلين: مشعل الساحلين – مستقبل وادي الليل
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – النجم الرادسي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة
* ملعب قصر قفصة: قصر قفصة – جبل الجلود
* ملعب قبلي: واحة قبلي – فجر القطار
الاثنين 9 فيفري* ملعب 2 مارس بصفاقس: محيط قرقنة – تقدم ساقية الداير
السبت 7 فيفري* ملعب الشبيكة: اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نجم الفحص (انسحاب نجم الفحص)*
* ملعب فريانة: نجم فريانة – جندوبة الرياضية
* ملعب الحامة: وداد الحامة – ستير جرزونة
* ملعب المتلوي: منجم المتلوي – النادي القربي
* ملعب أجيم جربة: أجيم جربة – نسر جلمة
الأحد 8 فيفري* ملعب نفزة: مستقبل نفزة – الملعب القابسي
* ملعب الكرم: أولمبي الكرم – كوكب عقارب
* ملعب مرناق: ملعب مرناق – مستقبل حاسي عمر
* ملعب مساكن (الرقبي): هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الساحلين: مشعل الساحلين – مستقبل وادي الليل
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – النجم الرادسي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة
* ملعب قصر قفصة: قصر قفصة – جبل الجلود
* ملعب قبلي: واحة قبلي – فجر القطار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323264