مطار النفيضة-الحمامات يعيد اطلاق نشاط محطة الشحن الجوي

اعلن مطار النفيضة-الحمامات، الجمعة، اعادة اطلاق نشاط محطة الشحن الجوي، بعد توقف دام منذ سنة 2017، وذلك خلال تظاهرة كبرى نضمت بحضور ممثلين عن مؤسسات وطنية وعدد من الفاعلين الرئيسيين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.وتمثل اعادة تشغيل محطة الشحن، وفق بلاغ صادر عن شركة "تاف تونس" تلقت "وات" نسخة منه، خطوة هيكلية ضمن استراتيجية اعادة تموقع المنصة الجوية لمطار النفيضة-الحمامات.وتهدف هذه الخطوة لجعل الشحن الجوي رافعة اساسية للنمو المستام وتنويع الانشطة الميدانية الجوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية على المستويين الوطني والجهوي.ويبرز مشروع اعادة تشغيل محطة الشحن الجوي، كمشروع هيكلي في خدمة التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية.وتم خلال هذه التظاهرة، التي اقيمت بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للوسط، توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم مع مشغلين دوليين مرجعيين، بما يؤكد استعادة محطة الشحن الجوي لجاذبيتها.وتهدف هذه الشراكات الاستراتيجية، بحسب نفس المصدر، الى تطوير تدفقات شحن جوية منتظمة وتحسين القدرات التشغيلية لمحطة الشحن وتوفير حلول لوجستية تنافسية وموثوقة وملائمة لمتطلبات التجارة الدولية لفائدة المؤسسات التونسية.وتوجت هذه العودة رمزيا بهبوط اول رحلة شحن جوية افتتاحية، ايذانا بالاستئناف الفعلي لعمليات الشحن الجوي من والى مطارالنفيضة-الحمامات.ويعكس هذا الحدث الهام ثقة مشغلي النقل الجوي والخدمات اللوجستية في امكانات هذه المنصة، الى جانب فتح افاق واعدة لتطوير خطوط شحن جوية منتظمة.وتؤكد شركة "تاف تونس" بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للوسط، من خلال هذه المبادرة، عزمها على جعل الشحن الجوي محركا للنمو المستدام وركيزة اساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.