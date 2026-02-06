أول عمليّة استئصال رحم بالجراحة الروبوتية في مستشفى شارل نيكول بتونس

أفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سجّل إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء أول عملية لاستئصال الرحم بتقنية الجراحة الروبوتية بالمركز الوطني للجراحة الروبوتية بالمستشفى.وأضافت الوزارة في بلاغ لها إن نجاح هذه العملية التي جرت بإشراف رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، نبيل المثلوثي، يؤكد قدرة الكفاءات التونسية على التمكّن من التقنيات الدقيقة والمتطورة لتُحسّن جودة العلاج وتخفّف من آلام ما بعد الجراحة وتسرّع التعافي.وأكدت أنه بناءً على النتائج المشجعة، سيتم برمجة عمليات أخرى بالجراحة الروبوتية خلال الفترة القادمة حتى يستفيد عدد أكبر من المرضى من مزايا هذه التقنية الحديثة.