نادي الميناء العراقي يتعاقد مع اللاعب التونسي أحمد خليل

أعلن نادي الميناء العراقي التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد خليل في صفقة انتقال حر.ويشغل أحمد خليل صاحب الـ 31 عاما، خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفائدة شبيبة القيروان والنادي الافريقي.يذكر أنّ نادي الميناء يحتل المركز 13 في جدول ترتيب البطولة العراقية وذلك بعد مضي 16 جولة.