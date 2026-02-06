Babnet   Latest update 15:10 Tunis

بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يتوّج باللقب بعد فوزه على نظيره الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985f33b2bef75.72666216_omlfiejpnkhgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 14:55
      
تُوّج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 16 سنة بلقب بطولة شمال إفريقيا، إثر فوزه اليوم الجمعة على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1، لحساب الجولة الثانية من منافسات البطولة.

وسجّل ثلاثية المنتخب التونسي كلّ من محمد علي القهماري في الدقيقة 4 من مخالفة مباشرة، ومحمد حامد رسلان في الدقيقة 9، ومحمد عثمان بن حسين في الدقيقة 56، فيما جاء هدف المنتخب الجزائري الوحيد عن طريق فهيم سيد أحمد في الدقيقة 35، في المباراة التي احتضنها ملعب القلعة الكبرى.


وفي المباراة الثانية من الجولة ذاتها، التي دارت بملعب مساكن، انتهى لقاء المنتخب المغربي والمنتخب الليبي بالتعادل الإيجابي 1-1. وافتتح المنتخب الليبي التسجيل في الدقيقة 10 بواسطة عبد الهادي عبد السلام، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل في الدقيقة 76 عن طريق سعيد بودي.


النتائج

الأربعاء 4 فيفري

* في مساكن:
تونس – ليبيا: 3-0
* في القلعة الكبرى:
المغرب – الجزائر: 1-1

الجمعة 6 فيفري

* في القلعة الكبرى:
الجزائر – تونس: 1-3
* في مساكن:
ليبيا – المغرب: 1-1

الترتيب النهائي

* تونس: 6 نقاط (البطل)
* المغرب: 2 نقطتان
* الجزائر: نقطة واحدة
* ليبيا: نقطة واحدة

بقية البرنامج

الأحد 8 فيفري

* في مساكن (11:00): الجزائر – ليبيا
* في القلعة الكبرى (14:00): تونس – المغرب

ملاحظة: مدة المباراة 80 دقيقة.
