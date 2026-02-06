بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يتوّج باللقب بعد فوزه على نظيره الجزائري

النتائج



الترتيب النهائي



بقية البرنامج



تُوّجبلقب، إثر فوزه اليوم الجمعة علىبنتيجة، لحساب الجولة الثانية من منافسات البطولة.وسجّل ثلاثية المنتخب التونسي كلّ منفي الدقيقةمن مخالفة مباشرة، وفي الدقيقة، وفي الدقيقة، فيما جاء هدف المنتخب الجزائري الوحيد عن طريقفي الدقيقة، في المباراة التي احتضنهاوفي المباراة الثانية من الجولة ذاتها، التي دارت بملعب، انتهى لقاءبالتعادل الإيجابي. وافتتح المنتخب الليبي التسجيل في الدقيقةبواسطة، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل في الدقيقةعن طريق* في مساكن:تونس – ليبيا:* في القلعة الكبرى:المغرب – الجزائر:* في القلعة الكبرى:الجزائر – تونس:* في مساكن:ليبيا – المغرب:(البطل)* المغرب:* الجزائر:* ليبيا:* في مساكن (11:00): الجزائر – ليبيا* في القلعة الكبرى (14:00): تونس – المغربمدة المباراة