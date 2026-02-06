بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يتوّج باللقب بعد فوزه على نظيره الجزائري
تُوّج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 16 سنة بلقب بطولة شمال إفريقيا، إثر فوزه اليوم الجمعة على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1، لحساب الجولة الثانية من منافسات البطولة.
وسجّل ثلاثية المنتخب التونسي كلّ من محمد علي القهماري في الدقيقة 4 من مخالفة مباشرة، ومحمد حامد رسلان في الدقيقة 9، ومحمد عثمان بن حسين في الدقيقة 56، فيما جاء هدف المنتخب الجزائري الوحيد عن طريق فهيم سيد أحمد في الدقيقة 35، في المباراة التي احتضنها ملعب القلعة الكبرى.
وفي المباراة الثانية من الجولة ذاتها، التي دارت بملعب مساكن، انتهى لقاء المنتخب المغربي والمنتخب الليبي بالتعادل الإيجابي 1-1. وافتتح المنتخب الليبي التسجيل في الدقيقة 10 بواسطة عبد الهادي عبد السلام، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل في الدقيقة 76 عن طريق سعيد بودي.
النتائجالأربعاء 4 فيفري
* في مساكن:
تونس – ليبيا: 3-0
* في القلعة الكبرى:
المغرب – الجزائر: 1-1
الجمعة 6 فيفري
* في القلعة الكبرى:
الجزائر – تونس: 1-3
* في مساكن:
ليبيا – المغرب: 1-1
الترتيب النهائي* تونس: 6 نقاط (البطل)
* المغرب: 2 نقطتان
* الجزائر: نقطة واحدة
* ليبيا: نقطة واحدة
بقية البرنامجالأحد 8 فيفري
* في مساكن (11:00): الجزائر – ليبيا
* في القلعة الكبرى (14:00): تونس – المغرب
ملاحظة: مدة المباراة 80 دقيقة.
