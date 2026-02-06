كرة الطاولة: المنتخب التونسي يتحول الى بنغازي للمشاركة في كأس افريقيا
يتحوّل اليوم الجمعة المنتخب التونسي لكرة الطاولة الى مدينة بنغازي الليبية للمشاركة في كأس افريقيا التي تستمر من 7 الى 9 فيفري الجاري.
ويشارك المنتخب التونسي بوفد رياضي مكوّن من لاعبين هما وسيم الصيد ومحمد أمين الخلوفي ولاعبتين هما ألاء السعيدي وعبير الحاج صالح.
يذكر أنّ تونس تحتضن تباعا من 2 الى 8 فيفري الجاري الدورة الدولية للشبان والدورة الدولية للنجوم الشبان لكرة الطاولة.
