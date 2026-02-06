كرة الطاولة: المنتخب التونسي يتحول الى بنغازي للمشاركة في كأس افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg width=100 align=left border=0>

يتحوّل اليوم الجمعة المنتخب التونسي لكرة الطاولة الى مدينة بنغازي الليبية للمشاركة في كأس افريقيا التي تستمر من 7 الى 9 فيفري الجاري.

ويشارك المنتخب التونسي بوفد رياضي مكوّن من لاعبين هما وسيم الصيد ومحمد أمين الخلوفي ولاعبتين هما ألاء السعيدي وعبير الحاج صالح.

يذكر أنّ تونس تحتضن تباعا من 2 الى 8 فيفري الجاري الدورة الدولية للشبان والدورة الدولية للنجوم الشبان لكرة الطاولة.